|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTUNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|VEDAT KİRAZCI
|0
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BOR
Açılan Sandık Oranı %0
|SITKI ERAT
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ÇAMARDI
Açılan Sandık Oranı %0
|GABİL DEMİR
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ÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM TEKİN
|0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|HAMDİ DOĞAN
|0
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ULUKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT AKTÜRK
|0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDOĞAN ŞEVENK
|0
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ALAY
Açılan Sandık Oranı %0
|CAFER ERYILMAZ
|0
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AZATLI
Açılan Sandık Oranı %0
|KASIM POLAT
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BAĞLAMA
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT KARAKUZU
|0
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BAHÇELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜLENT GÖZÜPEK
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BOZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|İMDAT BİNİCİ
|0
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ÇUKURKUYU
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET HALİSDEMİR
|0
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DEĞİRMENLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN UZEL
|0
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DİVARLI
Açılan Sandık Oranı %0
|İSA ÇINAR
|0
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DÜNDARLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ VURAL
|0
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EDİKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AYHAN AKTAŞ
|0
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GÜMÜŞLER
Açılan Sandık Oranı %0
|SELİM EREN
|0
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HACIABDULLAH
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP DOĞMUŞ
|0
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KARAATLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MESUT SALİK
|0
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KARAKAPI
Açılan Sandık Oranı %0
|İMDAT DAYSAL
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KEÇİKALESİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA BIYIK
|0
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KEMERHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|SAMİ YORGUN
|0
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KİLEDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ DEMİRBAŞ
|0
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KONAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|İRFAN ERCAN
|0
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ORHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|YILMAZ ERDİÇ
|0
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SAZLICA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA GÜNAYDIN
|0
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YEŞİLGÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN TUNCAY
|0
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YILDIZTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER KILIÇASLAN
|0
|%0
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