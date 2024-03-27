|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT SEVİNÇ
|0
|%0
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ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
|SEZAİ SUBAŞI
|0
|%0
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DİVRİĞİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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DOĞANŞAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL BALIK
|0
|%0
|Detay
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GEMEREK
Açılan Sandık Oranı %0
|EROL SAĞIRKAYA
|0
|%0
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GÖLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN DEMİRBAĞ
|0
|%0
|Detay
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GÜRÜN
Açılan Sandık Oranı %0
|NAMİ ÇİFTÇİ
|0
|%0
|Detay
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HAFİK
Açılan Sandık Oranı %0
|HARUN İSA GÜLTAY
|0
|%0
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İMRANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KANGAL
Açılan Sandık Oranı %0
|SERKAN HALVER
|0
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KOYULHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜLAY FIRAT
|0
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|Detay
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|REHA KARS
|0
|%0
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SUŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET AYHAN KAYAOĞLU
|0
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ŞARKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|NECMETTİN MERMER
|0
|%0
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ULAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|TURAN İLBEY
|0
|%0
|Detay
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YILDIZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|YAŞAR GÖKTAŞ
|0
|%0
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ZARA
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH ÇELİK
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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CEMEL
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT BOYRAZ
|0
|%0
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ÇEPNİ
Açılan Sandık Oranı %0
|DALYAN AZGIN
|0
|%0
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DELİİLYAS
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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GÜNEYKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN ERÇOBAN
|0
|%0
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GÜRÇAYIR
Açılan Sandık Oranı %0
|RÜŞTÜ ÖKSÜM
|0
|%0
|Detay
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SIZIR
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ TAMER
|0
|%0
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YILDIZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÖZTÜRK
|0
|%0
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