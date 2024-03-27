MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT SEVİNÇ 0 %0 Detay
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
SEZAİ SUBAŞI 0 %0 Detay
DİVRİĞİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DOĞANŞAR
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL BALIK 0 %0 Detay
GEMEREK
Açılan Sandık Oranı %0
EROL SAĞIRKAYA 0 %0 Detay
GÖLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN DEMİRBAĞ 0 %0 Detay
GÜRÜN
Açılan Sandık Oranı %0
NAMİ ÇİFTÇİ 0 %0 Detay
HAFİK
Açılan Sandık Oranı %0
HARUN İSA GÜLTAY 0 %0 Detay
İMRANLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KANGAL
Açılan Sandık Oranı %0
SERKAN HALVER 0 %0 Detay
KOYULHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
GÜLAY FIRAT 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
REHA KARS 0 %0 Detay
SUŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET AYHAN KAYAOĞLU 0 %0 Detay
ŞARKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
NECMETTİN MERMER 0 %0 Detay
ULAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
TURAN İLBEY 0 %0 Detay
YILDIZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
YAŞAR GÖKTAŞ 0 %0 Detay
ZARA
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH ÇELİK 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
CEMEL
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT BOYRAZ 0 %0 Detay
ÇEPNİ
Açılan Sandık Oranı %0
DALYAN AZGIN 0 %0 Detay
DELİİLYAS
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÜNEYKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN ERÇOBAN 0 %0 Detay
GÜRÇAYIR
Açılan Sandık Oranı %0
RÜŞTÜ ÖKSÜM 0 %0 Detay
SIZIR
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ TAMER 0 %0 Detay
YILDIZ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ÖZTÜRK 0 %0 Detay