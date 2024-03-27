|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALMUS
Açılan Sandık Oranı %0
|BEKİR ÖZER
|0
|%0
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ARTOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|NAZİF ÇUHACI
|0
|%0
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BAŞÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜRSEL BAYRAM
|0
|%0
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ERBAA
Açılan Sandık Oranı %0
|ERTUĞRUL KARAGÖL
|0
|%0
|Detay
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU
|0
|%0
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NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|AZMİ YILDIRIM
|0
|%0
|Detay
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PAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞERAFETTİN PERVANLAR
|0
|%0
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REŞADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|ERGÜL ÜNAL
|0
|%0
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SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|DAVUT KILIÇ
|0
|%0
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TURHAL
Açılan Sandık Oranı %0
|ORHAN YAYLI
|0
|%0
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YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHSİN YILMAZ
|0
|%0
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ZİLE
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ÖZGAN
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKARÇAY GÖRÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|ATİLA ÇOBAN
|0
|%0
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ATAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|KÜRŞAD ALPEREN
|0
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BAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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BEREKETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|NECAATTİN ŞAHİN
|0
|%0
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BOZÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN BAYHAN
|0
|%0
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CİMİTEKKE
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİH KOÇ
|0
|%0
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ÇAMLIBEL
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT ALPER
|0
|%0
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|
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN ALTUN
|0
|%0
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ÇEVRELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|SADİERTAN SOYSAL
|0
|%0
|Detay
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DEMİRCİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMET ŞAHİN
|0
|%0
|Detay
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EMİRSEYİT
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN SAĞDIÇ
|0
|%0
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GÖKAL
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN AKBULUT
|0
|%0
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GÖKÇELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|FERHAT ÖZGÜL
|0
|%0
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GÖLGELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|KORAY ERMAN
|0
|%0
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GÜRÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %0
|ALPEREN MUSTAFA ÖZATA
|0
|%0
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GÜRYILDIZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÖZER
|0
|%0
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HASANŞEYH
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKHAN KESKİN
|0
|%0
|Detay
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HATİPLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|CANSOY ERARSLAN
|0
|%0
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KARAYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
|AYKUT SEFA BAŞAR
|0
|%0
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
|ENES TALAY
|0
|%0
|Detay
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SERENLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|NURETTİN KELEŞ
|0
|%0
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ŞENYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|MUAMMER BAY
|0
|%0
|Detay
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TANOBA
Açılan Sandık Oranı %0
|VURAL ÖZDEMİR
|0
|%0
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ÜZÜMÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|BEKİR ÖNCÜ
|0
|%0
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YAZICIK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ALKIN
|0
|%0
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YOLKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN ÖZGÜR
|0
|%0
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