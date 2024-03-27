MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ÇEMİŞGEZEK
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN HAYRİ KANDU 0 %0 Detay
HOZAT
Açılan Sandık Oranı %0
ERHAN GÜLER 0 %0 Detay
MAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %0
NİYAZİ KORKMAZ 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
NAZIMİYE
Açılan Sandık Oranı %0
CANER TURMUŞ 0 %0 Detay
OVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
KAMİL ARSLAN 0 %0 Detay
PERTEK
Açılan Sandık Oranı %0
İRFAN SAĞLIYAN 0 %0 Detay
PÜLÜMÜR
Açılan Sandık Oranı %0
ASİM KOÇOĞLU 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
NEŞE GÜR 0 %0 Detay