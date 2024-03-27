|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇEMİŞGEZEK
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN HAYRİ KANDU
|0
|%0
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HOZAT
Açılan Sandık Oranı %0
|ERHAN GÜLER
|0
|%0
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MAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|NİYAZİ KORKMAZ
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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NAZIMİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|CANER TURMUŞ
|0
|%0
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OVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
|KAMİL ARSLAN
|0
|%0
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PERTEK
Açılan Sandık Oranı %0
|İRFAN SAĞLIYAN
|0
|%0
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PÜLÜMÜR
Açılan Sandık Oranı %0
|ASİM KOÇOĞLU
|0
|%0
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