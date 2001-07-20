|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BESNİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MİRAÇ YAKUPÇEBİOĞLU
|0
|%0
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ÇELİKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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GERGER
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMAL KILAVUZ
|0
|%0
|Detay
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KAHTA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ŞÜKRÜ TURANLI
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|HAŞİM ASNUK
|0
|%0
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SAMSAT
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİH DEMİR
|0
|%0
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SİNCİK
Açılan Sandık Oranı %0
|HAMİT KÜÇÜKAKYÜZ
|0
|%0
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TUT
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED RAŞİT AYDIN
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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BALKAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ KILAVUZ
|0
|%0
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BELÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|YAVUZ SELİM İPEK
|0
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BÖLÜKYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
|SAMET KILIÇ
|0
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ÇAKIRHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM TOK
|0
|%0
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HARMANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|DENİZ KILAVUZ
|0
|%0
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İNLİCE
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞERAFETTİN KUM
|0
|%0
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KESMETEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED ZAHİD KÜÇÜKAŞCI
|0
|%0
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KÖMÜR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET CERDİK
|0
|%0
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KÖSECELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|EBUBEKİR İRMİKCİ
|0
|%0
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|OĞUZHAN DENİZ
|0
|%0
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SUVARLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA AYDOĞDU
|0
|%0
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ŞAMBAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER FARUK ÖZDEMİR
|0
|%0
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YAYLAKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|RESÜL ULUSAL
|0
|%0
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