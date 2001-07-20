|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|EVREN ULUSOY
|0
|%0
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BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA YAŞAR EMİRAL
|0
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ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|SATILMIŞ ÜKE
|0
|%0
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ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|FARUK KARATATAR
|0
|%0
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ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ARİF NAZLI
|0
|%0
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KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA SARIKAYA
|0
|%0
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KORGUN
Açılan Sandık Oranı %0
|TEVFİK EFE
|0
|%0
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KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
|VEHBİ AYDOĞAN
|0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÜNVER
|0
|%0
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ORTA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ÜNVER
|0
|%0
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ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH ÇULHA
|0
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YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET TAMER
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇARDAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|FARUK KARATEKİN
|0
|%0
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞEYMA UZUN
|0
|%0
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KALFAT
Açılan Sandık Oranı %0
|BEKİR HURŞUT
|0
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SAÇAK
Açılan Sandık Oranı %0
|BURHAN KARAAĞAÇ
|0
|%0
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YAYLAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET İBİŞOĞLU
|0
|%0
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