SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET YILDIZ 0 %0 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ABAZOĞLU 0 %0 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH CANDAN 0 %0 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
BİLAL OSMAN ZEYBEK 0 %0 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
GÜNAY ÇELİK 0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
ERTUFAN İLHAN 0 %0 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM ÖZCAN 0 %0 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %0
AKIN ARSLANYILMAZ 0 %0 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
MEVLÜT SÖNMEZ 0 %0 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
YASİN SÖNMEZ 0 %0 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
KUDRET KOLBAŞI 0 %0 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ İLHAN 0 %0 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %0
BAHAETTİN GÜNER 0 %0 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET FATİH AKTAŞ 0 %0 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
HAKAN KAYA 0 %0 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
MELİKE KUTOĞLU 0 %0 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER YAĞCIOĞLU 0 %0 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %0
ALPEREN TURHAN 0 %0 Detay