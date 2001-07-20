|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET YILDIZ
|0
|%0
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ABAZOĞLU
|0
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH CANDAN
|0
|%0
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|BİLAL OSMAN ZEYBEK
|0
|%0
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜNAY ÇELİK
|0
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
|ERTUFAN İLHAN
|0
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM ÖZCAN
|0
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %0
|AKIN ARSLANYILMAZ
|0
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEVLÜT SÖNMEZ
|0
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|YASİN SÖNMEZ
|0
|%0
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
|KUDRET KOLBAŞI
|0
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ İLHAN
|0
|%0
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KALE
Açılan Sandık Oranı %0
|BAHAETTİN GÜNER
|0
|%0
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET FATİH AKTAŞ
|0
|%0
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN KAYA
|0
|%0
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|MELİKE KUTOĞLU
|0
|%0
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER YAĞCIOĞLU
|0
|%0
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %0
|ALPEREN TURHAN
|0
|%0
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