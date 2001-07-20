|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇAYIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
|TAMER ATALAY
|0
|%0
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İLİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|ABUZER ATABAY
|0
|%0
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KEMAH
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET DAĞDEVİREN
|0
|%0
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KEMALİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLATİF BULUT
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ CEBECİ
|0
|%0
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OTLUKBELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İLKER MACİT
|0
|%0
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REFAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULKADİR TEPE
|0
|%0
|Detay
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TERCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ BULUT
|0
|%0
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ÜZÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|DURSUN ŞİMŞEK
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINBAŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
|CEM KAZAN
|0
|%0
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ÇADIRKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET KURMUT
|0
|%0
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ÇAĞLAYAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KARACA
|0
|%0
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KARGIN
Açılan Sandık Oranı %0
|RIDVAN AĞGÜNDÜZ
|0
|%0
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MERCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM KURMUT
|0
|%0
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MOLLAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|EKREM KAZAN
|0
|%0
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