SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ÇAYIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
TAMER ATALAY 0 %0 Detay
İLİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
ABUZER ATABAY 0 %0 Detay
KEMAH
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET DAĞDEVİREN 0 %0 Detay
KEMALİYE
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLATİF BULUT 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ CEBECİ 0 %0 Detay
OTLUKBELİ
Açılan Sandık Oranı %0
İLKER MACİT 0 %0 Detay
REFAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULKADİR TEPE 0 %0 Detay
TERCAN
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ BULUT 0 %0 Detay
ÜZÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
DURSUN ŞİMŞEK 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ALTINBAŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
CEM KAZAN 0 %0 Detay
ÇADIRKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET KURMUT 0 %0 Detay
ÇAĞLAYAN
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KARACA 0 %0 Detay
KARGIN
Açılan Sandık Oranı %0
RIDVAN AĞGÜNDÜZ 0 %0 Detay
MERCAN
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM KURMUT 0 %0 Detay
MOLLAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
EKREM KAZAN 0 %0 Detay