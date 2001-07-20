|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP ÇELİK
|0
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AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDAL KARAGÜL
|0
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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HINIS
Açılan Sandık Oranı %0
|SADRETTİN DOĞAN
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HORASAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULVAHAP AKSAKAL
|0
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İSPİR
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %0
|FERHAT YILDIRIM
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KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET HANEFİ UZUNTÜRK
|0
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KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET HAFİT ÖZKAN
|0
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NARMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|SAVAŞ DİLER
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OLTU
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA MACİT
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OLUR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %0
|AYHAN ERKEM
|0
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PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %0
|VASFİ CAHİT TOHUMCU
|0
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PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|NURİ CORUH
|0
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ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|BEDİRHAN COŞKUN
|0
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TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ABİDİN KÖSE
|0
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TORTUM
Açılan Sandık Oranı %0
|FUAT DEMİRCİ
|0
|%0
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UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ALDEMİR
|0
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YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF KOLİKISA
|0
|%0
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