|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALPU
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ULVİ BÜYÜKKIDAN
|0
|%0
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET SERDAR AKBIYIK
|0
|%0
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %0
|HAMDİ TABANLI
|0
|%0
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN KİLİT
|0
|%0
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HAN
Açılan Sandık Oranı %0
|SEZER ÖZÇESOY
|0
|%0
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İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|YÜCEL İPEK
|0
|%0
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MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUZAFFER KAPLAN
|0
|%0
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MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|FAHRİ KARABELİ
|0
|%0
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MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KAVAK
|0
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ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL SATEKİN
|0
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SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|ADİL KESER
|0
|%0
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SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|İDRİS KAÇAR
|0
|%0
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TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|ELİF ÖRS
|0
|%0
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