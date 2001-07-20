|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED SAFA OCAK
|0
|%0
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DERECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|AGİT ÇELİKBAŞ
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ŞEMDİNLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HETEM ÇAĞLIN
|0
|%0
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YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|KUDBETTİN YILMAZ
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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DURANKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ESENDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|YAVUZ DALGIÇ
|0
|%0
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