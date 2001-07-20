|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT ŞAN
|0
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULHADİ BÜK
|0
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ AVCI
|0
|%0
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEKERİYA EĞE
|0
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %0
|ADNAN MANSUROĞLU
|0
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL OLĞUN
|0
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET MANSUR KILAÇ
|0
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA YAVŞALAK
|0
|%0
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %0
|SABAHADDİN ÇINAR
|0
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ATİLA EROL
|0
|%0
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT ARAL
|0
|%0
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP BAYSAL
|0
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|KASIM ALKURTAR
|0
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|SERDAR GÖNÜLTAŞ
|0
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