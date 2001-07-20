|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKSU
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ SOYÇİÇEK
|0
|%0
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ATABEY
Açılan Sandık Oranı %0
|UĞUR TURAN
|0
|%0
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EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN KAYA
|0
|%0
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GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ DEMİRBAĞ
|0
|%0
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GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %0
|DAVUT MOL
|0
|%0
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KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %0
|FARUK YAVUZ
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|AYDIN APAYDIN
|0
|%0
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SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|ENES VEFA YÜRÜMEZ
|0
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SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN POYRAZ
|0
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ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|NAZMİYE GÜNDÜZ
|0
|%0
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ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP NAZMİ KİMER
|0
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YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET YILDIZ
|0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKKABACA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER ÖZPARMAK
|0
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ÇARIKSARAYLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA BİLGİN
|0
|%0
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ÇİÇEKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KÜÇÜKKART
|0
|%0
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GÜNEYKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET TETİK
|0
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HÜYÜKLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDURAHMAN KARAKÖSE
|0
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KULEÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN MANDUZ
|0
|%0
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SARIİDRİS
Açılan Sandık Oranı %0
|YASİN DENGEL
|0
|%0
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SAV
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN İNAN
|0
|%0
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SENİR
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM ERKUŞ
|0
|%0
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