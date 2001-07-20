|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|NECMETTİN EMRE ŞAHİN
|0
|%0
|Detay
|
BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED EMİR TAŞÇI
|0
|%0
|Detay
|
DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÜLKER
|0
|%0
|Detay
|
FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|EMİN GÖNEN
|0
|%0
|Detay
|
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN PALAZ
|0
|%0
|Detay
|
İNCESU
Açılan Sandık Oranı %0
|KERİM ÇÜRÜTTÜ
|0
|%0
|Detay
|
KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP GÜNGÖR
|0
|%0
|Detay
|
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|BAKİ COŞKUN
|0
|%0
|Detay
|
ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %0
|VEDAT ALİ TUR
|0
|%0
|Detay
|
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|YASİN ŞAHAN
|0
|%0
|Detay
|
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %0
|FATMA YILDIZ
|0
|%0
|Detay
|
SARIZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET YILDIZ
|0
|%0
|Detay
|
TALAS
Açılan Sandık Oranı %0
|HARUN HALİLULLAH TOPRAK
|0
|%0
|Detay
|
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %0
|SELÇUK ONAT
|0
|%0
|Detay
|
YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %0
|NUH TOSUN
|0
|%0
|Detay
|
YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SUAT DEMİRBAŞ
|0
|%0
|Detay