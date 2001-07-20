|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MİHRİBAN AKTAR
|0
|%0
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BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ SEVİNDİM
|0
|%0
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ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL İBRAHİM SARI
|0
|%0
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DELİCE
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ GÜNDOĞAN
|0
|%0
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KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|SAMİYE ÖZCAN
|0
|%0
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KESKİN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|VEYSEL KUTLUCA
|0
|%0
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SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|ARAP ÇALAN
|0
|%0
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YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MÜİN YILDIZ
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇERİKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|EKREM YALMANCI
|0
|%0
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HACILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN KORKMAZ
|0
|%0
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