SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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Kırklareli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA SARIKAYA 0 %0 Detay
DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
BUSE KIVILCIM 0 %0 Detay
KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH AKSU 0 %0 Detay
LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET BİLGİN 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET METİN DURSUN 0 %0 Detay
PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
SEVDA ÇOKTAN 0 %0 Detay
PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
EREN KİVLİ 0 %0 Detay
VİZE
Açılan Sandık Oranı %0
ONUR KOÇAK 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AHMETBEY
Açılan Sandık Oranı %0
DAVUT SADOĞLU 0 %0 Detay
ALPULLU
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED BERK ŞİŞLİ 0 %0 Detay
BÜYÜKKARIŞTIRAN
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF BERBER 0 %0 Detay
BÜYÜKMANDIRA
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH OKUYUCU 0 %0 Detay
ÇAKILLI
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET FURKAN KILIÇOĞLU 0 %0 Detay
EVRENSEKİZ
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET DEMİRYÜREK 0 %0 Detay
İĞNEADA
Açılan Sandık Oranı %0
ABDURRAHMAN AY 0 %0 Detay
İNECE
Açılan Sandık Oranı %0
EVRİM OKTAY 0 %0 Detay
KARAHALİL
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH GÜLYİYEN 0 %0 Detay
KAVAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER FIRAT AKSOY 0 %0 Detay
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
SADULLAH DEMİRCİ 0 %0 Detay
KIYIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
NURİCAN KUTOĞLU 0 %0 Detay
ÜSKÜP
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL İPEK 0 %0 Detay