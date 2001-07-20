SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ÜNAL 0 %0 Detay
AKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
MUHLİS AKTAŞ 0 %0 Detay
BOZTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
YAĞMUR KARAKURT 0 %0 Detay
ÇİÇEKDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ZORLU 0 %0 Detay
KAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL SAYLAM 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
FATMA EKİM TERZİOĞLU 0 %0 Detay
MUCUR
Açılan Sandık Oranı %0
TURGAY ŞAHAN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
KÖSELİ
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH ERDOĞAN 0 %0 Detay
KURANCILI
Açılan Sandık Oranı %0
FERHAT ÇİĞCİ 0 %0 Detay
ÖZBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET TANKULU 0 %0 Detay