|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ÜNAL
|0
|%0
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AKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHLİS AKTAŞ
|0
|%0
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BOZTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|YAĞMUR KARAKURT
|0
|%0
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ÇİÇEKDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ZORLU
|0
|%0
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KAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL SAYLAM
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|FATMA EKİM TERZİOĞLU
|0
|%0
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MUCUR
Açılan Sandık Oranı %0
|TURGAY ŞAHAN
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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KÖSELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH ERDOĞAN
|0
|%0
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KURANCILI
Açılan Sandık Oranı %0
|FERHAT ÇİĞCİ
|0
|%0
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ÖZBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET TANKULU
|0
|%0
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