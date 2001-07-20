SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET FARUK SÜZEN 0 %0 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ BAL 0 %0 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET FATİH ERCAN 0 %0 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET LUTFİ UĞUZ 0 %0 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
İZVAN NERGİZ 0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET YILDIZ 0 %0 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN ARSLAN 0 %0 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %0
BURAK CANLI 0 %0 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET KARA 0 %0 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ALİ GÖK 0 %0 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %0
ENVER VARLI 0 %0 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %0
BİLAL OĞUZ 0 %0 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ÖZDEMİR 0 %0 Detay