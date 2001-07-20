|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BULANIK
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMAL İNDİÇ
|0
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HASKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED EMRE YALÇINKAYA
|0
|%0
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KORKUT
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED ŞAMİL BAŞEL
|0
|%0
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MALAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|NURULLAH BOZ
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|RIDVAN BOZ
|0
|%0
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VARTO
Açılan Sandık Oranı %0
|SADIK AYDIN
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED FATİH POLAT
|0
|%0
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DÜZKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|ENES GÜRGİÇ
|0
|%0
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ELMAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|OĞUZHAN TUTSOY
|0
|%0
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ERENTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED ENES BAHÇA
|0
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KARAAĞAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM KINACI
|0
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KIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|CAHİT MENDEŞ
|0
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KIZILAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED YILDIRIM
|0
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KONAKKURAN
Açılan Sandık Oranı %0
|CİHAN ŞİŞMAN
|0
|%0
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KONUKBEKLER
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDURRAHMAN ALPAY
|0
|%0
|Detay
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RÜSTEMGEDİK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET YUSUF AYDIN
|0
|%0
|Detay
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SARIPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MELİH ŞAHİN
|0
|%0
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SERİNOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜNYAMİN DOĞMAÇ
|0
|%0
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SUNGU
Açılan Sandık Oranı %0
|VEYSİ KAÇAN
|0
|%0
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UZGÖRÜR
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜMEYYE NUR IŞIK
|0
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YAYGIN
Açılan Sandık Oranı %0
|SELAHATTİN YALÇİN
|0
|%0
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YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED HAMZA OBUT
|0
|%0
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YONCALI
Açılan Sandık Oranı %0
|NUH RIZA DEMİRKAYA
|0
|%0
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