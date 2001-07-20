SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
BULANIK
Açılan Sandık Oranı %0
KEMAL İNDİÇ 0 %0 Detay
HASKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED EMRE YALÇINKAYA 0 %0 Detay
KORKUT
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED ŞAMİL BAŞEL 0 %0 Detay
MALAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %0
NURULLAH BOZ 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
RIDVAN BOZ 0 %0 Detay
VARTO
Açılan Sandık Oranı %0
SADIK AYDIN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED FATİH POLAT 0 %0 Detay
DÜZKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
ENES GÜRGİÇ 0 %0 Detay
ELMAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
OĞUZHAN TUTSOY 0 %0 Detay
ERENTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED ENES BAHÇA 0 %0 Detay
KARAAĞAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM KINACI 0 %0 Detay
KIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
CAHİT MENDEŞ 0 %0 Detay
KIZILAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED YILDIRIM 0 %0 Detay
KONAKKURAN
Açılan Sandık Oranı %0
CİHAN ŞİŞMAN 0 %0 Detay
KONUKBEKLER
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ABDURRAHMAN ALPAY 0 %0 Detay
RÜSTEMGEDİK
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET YUSUF AYDIN 0 %0 Detay
SARIPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
MELİH ŞAHİN 0 %0 Detay
SERİNOVA
Açılan Sandık Oranı %0
BÜNYAMİN DOĞMAÇ 0 %0 Detay
SUNGU
Açılan Sandık Oranı %0
VEYSİ KAÇAN 0 %0 Detay
UZGÖRÜR
Açılan Sandık Oranı %0
SÜMEYYE NUR IŞIK 0 %0 Detay
YAYGIN
Açılan Sandık Oranı %0
SELAHATTİN YALÇİN 0 %0 Detay
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED HAMZA OBUT 0 %0 Detay
YONCALI
Açılan Sandık Oranı %0
NUH RIZA DEMİRKAYA 0 %0 Detay