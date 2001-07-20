|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTUNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|AYHAN ÖZYURT
|0
|%0
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BOR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED MÜCAHİT BİNİCİ
|0
|%0
|Detay
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ÇAMARDI
Açılan Sandık Oranı %0
|RAHİM EMLİ
|0
|%0
|Detay
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ÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH AKPINAR
|0
|%0
|Detay
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT GÜNGÖRDÜ
|0
|%0
|Detay
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ULUKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ÖZMEN
|0
|%0
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM GÖKTEKİN
|0
|%0
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ALAY
Açılan Sandık Oranı %0
|CUMA KARANCI
|0
|%0
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AZATLI
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİH YILDIZ
|0
|%0
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BAĞLAMA
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM EVLEK
|0
|%0
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BAHÇELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN ÖZKAL
|0
|%0
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BOZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|EYUP BUDAK
|0
|%0
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ÇUKURKUYU
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL YUSUF GÜDEN
|0
|%0
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DEĞİRMENLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|CANER ORHAN
|0
|%0
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DİVARLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÇETİN
|0
|%0
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DÜNDARLI
Açılan Sandık Oranı %0
|VEYSEL GÖKTAŞ
|0
|%0
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EDİKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA TURHAN
|0
|%0
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GÜMÜŞLER
Açılan Sandık Oranı %0
|ZİYA TUNÇ
|0
|%0
|Detay
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HACIABDULLAH
Açılan Sandık Oranı %0
|YAŞAR GÖKTAŞ
|0
|%0
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KARAATLI
Açılan Sandık Oranı %0
|FEVZİ DOĞAN UĞUR
|0
|%0
|Detay
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KARAKAPI
Açılan Sandık Oranı %0
|ENES UĞUR
|0
|%0
|Detay
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KEÇİKALESİ
Açılan Sandık Oranı %0
|NUH ÇINAR
|0
|%0
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KEMERHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|CELİL TUNÇ
|0
|%0
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KİLEDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|BARIŞ KARAKAYA
|0
|%0
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KONAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM TUNÇ
|0
|%0
|Detay
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ORHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞERAFETTİN KORKMAZ
|0
|%0
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SAZLICA
Açılan Sandık Oranı %0
|NURULLAH TEKE
|0
|%0
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YEŞİLGÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|ORHAN SALİH ŞAHİN
|0
|%0
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YILDIZTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|KUDDUSİ ARSLAN
|0
|%0
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