|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|AYTAÇ ÇAKIROĞLU
|0
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AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞEREF TAN
|0
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ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ERENLER
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED EKŞİOĞLU
|0
|%0
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FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH SATIR
|0
|%0
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GEYVE
Açılan Sandık Oranı %0
|FİKRET ÖZER
|0
|%0
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HENDEK
Açılan Sandık Oranı %0
|SERDAR BÜYÜKER
|0
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KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %0
|ORHAN BİLİCİ
|0
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KARASU
Açılan Sandık Oranı %0
|OĞUZHAN COŞKUN
|0
|%0
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KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA TAN
|0
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KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ŞEN
|0
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SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %0
|AVNİ ÇÖMLEKÇİOĞLU
|0
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SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MECİT PARA
|0
|%0
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SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZDEMİR ÖZCAN
|0
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TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL GÜVEN
|0
|%0
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