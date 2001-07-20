|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF YARIM
|0
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ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
|EFKAN ALBAYRAK
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ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER FARUK KÖSEOĞLU
|0
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ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %0
|SERDAR ŞEN
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AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ALTUNTAŞ
|0
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BAFRA
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞÜKRÜ ARSLAN
|0
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CANİK
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET KESER
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ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEKAİ SAPANCI
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HAVZA
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ OSMAN TEKKEŞİNOĞLU
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İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %0
|MOHAMMED OKUTAN
|0
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KAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
|ENVER YILMAZ
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LADİK
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH ÖNDER
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SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET GÜR
|0
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TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|KÜBRA KÖSE
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TERME
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET KÖNEÇOĞLU
|0
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VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM DURMAZ
|0
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YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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