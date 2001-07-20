SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KOÇAK 0 %0 Detay
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
SAADETTİN ÇERİK 0 %0 Detay
DİVRİĞİ
Açılan Sandık Oranı %0
UĞUR TUR 0 %0 Detay
DOĞANŞAR
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER AKÇA 0 %0 Detay
GEMEREK
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM YOKUŞ 0 %0 Detay
GÖLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL COŞAR 0 %0 Detay
GÜRÜN
Açılan Sandık Oranı %0
ADNAN TAŞDEMİR 0 %0 Detay
HAFİK
Açılan Sandık Oranı %0
YASİN ASLIVAR 0 %0 Detay
İMRANLI
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM AKÇA 0 %0 Detay
KANGAL
Açılan Sandık Oranı %0
MÜCAHİD IŞIK 0 %0 Detay
KOYULHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET AĞCA 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
ZEKİ KILIÇ 0 %0 Detay
SUŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT ERDEM 0 %0 Detay
ŞARKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA DOĞAN 0 %0 Detay
ULAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER FARUK KOÇ 0 %0 Detay
YILDIZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER ALMA 0 %0 Detay
ZARA
Açılan Sandık Oranı %0
RASİM ASAN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
CEMEL
Açılan Sandık Oranı %0
SALİH GÜL 0 %0 Detay
ÇEPNİ
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN KAYER 0 %0 Detay
DELİİLYAS
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL KARTAL 0 %0 Detay
GÜNEYKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET SARIKAYA 0 %0 Detay
GÜRÇAYIR
Açılan Sandık Oranı %0
ZEKİ ÖZEN 0 %0 Detay
SIZIR
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ TOKGÖZ 0 %0 Detay
YILDIZ
Açılan Sandık Oranı %0
İLYAS DALAK 0 %0 Detay