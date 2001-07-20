|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALMUS
Açılan Sandık Oranı %0
|DURAN KAYA
|0
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ARTOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİM DİRİCAN
|0
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BAŞÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN TOYGUN
|0
|%0
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ERBAA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ERER
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|SELİM IŞIK
|0
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NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT KEÇECİ
|0
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PAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMERCAN KILINÇ
|0
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REŞADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|RECAİ DEMİRYÜREK
|0
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SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL YILMAZ
|0
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TURHAL
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM TIKAÇ
|0
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YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA AKTAŞ
|0
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ZİLE
Açılan Sandık Oranı %0
|NİHAT UTAŞ
|0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKARÇAY GÖRÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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ATAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KEPENEK
|0
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BAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %0
|FURKAN SANSAR
|0
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BEREKETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN ASKER
|0
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BOZÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED YASİN KARACA
|0
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CİMİTEKKE
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP ALIMLI
|0
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ÇAMLIBEL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %0
|HARUN KİBAR
|0
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ÇEVRELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİH REEL
|0
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DEMİRCİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İDRİS ERDOĞDU
|0
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EMİRSEYİT
Açılan Sandık Oranı %0
|KERİM PAKSOY
|0
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GÖKAL
Açılan Sandık Oranı %0
|CENGİZ AKBULUT
|0
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GÖKÇELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ATIF TEKCİ
|0
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GÖLGELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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GÜRÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULKADİR ÖZTÜRK
|0
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GÜRYILDIZ
Açılan Sandık Oranı %0
|KAMİL BAŞCI
|0
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HASANŞEYH
Açılan Sandık Oranı %0
|UĞUR YILMAZ
|0
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HATİPLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ALİ YARAMIŞ
|0
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KARAYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ KÜÇÜK
|0
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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SERENLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞEMSETTİN ÇOBAN
|0
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ŞENYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM KURNAZ
|0
|%0
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TANOBA
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRETTİN KOCA
|0
|%0
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ÜZÜMÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|ENES AKBULUT
|0
|%0
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YAZICIK
Açılan Sandık Oranı %0
|İLHAN ALTUNOĞLU
|0
|%0
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YOLKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEVLÜT KAYNAK
|0
|%0
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