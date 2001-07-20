SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Tokat Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALMUS
Açılan Sandık Oranı %0
DURAN KAYA 0 %0 Detay
ARTOVA
Açılan Sandık Oranı %0
ALİM DİRİCAN 0 %0 Detay
BAŞÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN TOYGUN 0 %0 Detay
ERBAA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ERER 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
SELİM IŞIK 0 %0 Detay
NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT KEÇECİ 0 %0 Detay
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMERCAN KILINÇ 0 %0 Detay
REŞADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
RECAİ DEMİRYÜREK 0 %0 Detay
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL YILMAZ 0 %0 Detay
TURHAL
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM TIKAÇ 0 %0 Detay
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA AKTAŞ 0 %0 Detay
ZİLE
Açılan Sandık Oranı %0
NİHAT UTAŞ 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKARÇAY GÖRÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ATAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KEPENEK 0 %0 Detay
BAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %0
FURKAN SANSAR 0 %0 Detay
BEREKETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN ASKER 0 %0 Detay
BOZÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED YASİN KARACA 0 %0 Detay
CİMİTEKKE
Açılan Sandık Oranı %0
YAKUP ALIMLI 0 %0 Detay
ÇAMLIBEL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %0
HARUN KİBAR 0 %0 Detay
ÇEVRELİ
Açılan Sandık Oranı %0
SALİH REEL 0 %0 Detay
DEMİRCİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
İDRİS ERDOĞDU 0 %0 Detay
EMİRSEYİT
Açılan Sandık Oranı %0
KERİM PAKSOY 0 %0 Detay
GÖKAL
Açılan Sandık Oranı %0
CENGİZ AKBULUT 0 %0 Detay
GÖKÇELİ
Açılan Sandık Oranı %0
ATIF TEKCİ 0 %0 Detay
GÖLGELİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÜRÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULKADİR ÖZTÜRK 0 %0 Detay
GÜRYILDIZ
Açılan Sandık Oranı %0
KAMİL BAŞCI 0 %0 Detay
HASANŞEYH
Açılan Sandık Oranı %0
UĞUR YILMAZ 0 %0 Detay
HATİPLİ
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ALİ YARAMIŞ 0 %0 Detay
KARAYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ KÜÇÜK 0 %0 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SERENLİ
Açılan Sandık Oranı %0
ŞEMSETTİN ÇOBAN 0 %0 Detay
ŞENYURT
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM KURNAZ 0 %0 Detay
TANOBA
Açılan Sandık Oranı %0
EMRETTİN KOCA 0 %0 Detay
ÜZÜMÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
ENES AKBULUT 0 %0 Detay
YAZICIK
Açılan Sandık Oranı %0
İLHAN ALTUNOĞLU 0 %0 Detay
YOLKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
MEVLÜT KAYNAK 0 %0 Detay