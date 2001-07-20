SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ÇEMİŞGEZEK
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULMACİT TAŞDELEN 0 %0 Detay
HOZAT
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET ÇELİK 0 %0 Detay
MAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %0
FURKAN DURSUN TAŞ 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED NEDİM SADAK 0 %0 Detay
NAZIMİYE
Açılan Sandık Oranı %0
ABDURRAHMAN BOYRAZ 0 %0 Detay
OVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
ENES BURAK POYRAZ 0 %0 Detay
PERTEK
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET FATİH YALÇIN 0 %0 Detay
PÜLÜMÜR
Açılan Sandık Oranı %0
FURKAN BATUHAN ECEVİT 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
UMUT ŞAHİN 0 %0 Detay