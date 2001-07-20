|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇEMİŞGEZEK
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULMACİT TAŞDELEN
|0
|%0
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HOZAT
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET ÇELİK
|0
|%0
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MAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|FURKAN DURSUN TAŞ
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED NEDİM SADAK
|0
|%0
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NAZIMİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDURRAHMAN BOYRAZ
|0
|%0
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OVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
|ENES BURAK POYRAZ
|0
|%0
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PERTEK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET FATİH YALÇIN
|0
|%0
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PÜLÜMÜR
Açılan Sandık Oranı %0
|FURKAN BATUHAN ECEVİT
|0
|%0
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