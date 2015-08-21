TKH

  • KISALTMA

    TKH

  • GENEL BAŞKAN

    Aysel Tekerek

  • KURULUŞ TARİHİ

    21/08/2015
TKH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
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ARNAVUTKÖY
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ATAŞEHİR
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AVCILAR
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BAĞCILAR
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BARIŞ DOĞAN 0 %0 Detay
BAHÇELİEVLER
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BAKIRKÖY
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BAŞAKŞEHİR
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BAYRAMPAŞA
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BEŞİKTAŞ
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BEYKOZ
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BEYLİKDÜZÜ
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BEYOĞLU
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BÜYÜKÇEKMECE
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ÇATALCA
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ÇEKMEKÖY
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ESENLER
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ESENYURT
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EYÜPSULTAN
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FATİH
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GAZİOSMANPAŞA
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GÜNGÖREN
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KADIKÖY
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KAĞITHANE
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KARTAL
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KÜÇÜKÇEKMECE
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MALTEPE
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PENDİK
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SANCAKTEPE
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SARIYER
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SİLİVRİ
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SULTANBEYLİ
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FUNDA ODABAŞ 0 %0 Detay
SULTANGAZİ
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EVRİM SALDIRAN 0 %0 Detay
ŞİLE
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ŞİŞLİ
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TUZLA
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ÜMRANİYE
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SELİM ÇELİK 0 %0 Detay
ÜSKÜDAR
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ZEYTİNBURNU
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