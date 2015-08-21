TKH

  • KISALTMA

    TKH

  • GENEL BAŞKAN

    Aysel Tekerek

  • KURULUŞ TARİHİ

    21/08/2015
TKH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Şanlıurfa Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay