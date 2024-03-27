|İLÇE
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AKSU
Açılan Sandık Oranı %0
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ATABEY
Açılan Sandık Oranı %0
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EĞİRDİR
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GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %0
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KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZKAN BARAN OKTAY
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SENİRKENT
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SÜTÇÜLER
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ŞARKİKARAAĞAÇ
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ULUBORLU
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YALVAÇ
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YENİŞARBADEMLİ
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|BELDELER
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|OY
|ORAN
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BÜYÜKKABACA
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ÇARIKSARAYLAR
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ÇİÇEKPINAR
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GÜNEYKENT
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HÜYÜKLÜ
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KULEÖNÜ
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SARIİDRİS
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SAV
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SENİR
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