|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET YAVUZKAN
|0
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ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|BURÇAK CENGİZ
|0
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ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|BEYZA ÇELİK DEMİRCİOĞLU
|0
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AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|NURHAYAT KESER
|0
|%0
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BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM AYDIN
|0
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BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %0
|HALE MİLDAN
|0
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BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|CEM KILINÇ
|0
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BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|TURABİ KOÇ
|0
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BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|BESTE KARAGÖZ AKYILDIRIM
|0
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BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET OKUROĞLU
|0
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BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
|CAN KUYUMCUOĞLU
|0
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BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALKAN GENÇ
|0
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BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|TULUĞ ÜNLÜTÜRK
|0
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BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT KILIÇ
|0
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ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT KIRICI
|0
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ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|NUREVŞAN KIRÇİÇEK
|0
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ESENLER
Açılan Sandık Oranı %0
|PINAR DİKMEN
|0
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ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN SERKAN DÜZ
|0
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EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|DÜZGÜN MERTOĞLU
|0
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FATİH
Açılan Sandık Oranı %0
|BARAN NEVCANOĞLU
|0
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GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUZAFFER EREN ÖZ
|0
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GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|ATAKAN BOYOĞLU
|0
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH MEHMET MAÇOĞLU
|0
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KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ GEZER
|0
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KARTAL
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKMEN DUMLU
|0
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KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKHAN ERTEKİN
|0
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MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
|FATMA ALTUN
|0
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SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA MERT DOĞAN
|0
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SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KUZULUGİL
|0
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SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|DİCLE TÜRK
|0
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SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AYŞEGÜL KÖSE
|0
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ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %0
|EDANUR GÖKMENOĞLU
|0
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ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|GİZEM BATI AYAZ
|0
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TUZLA
Açılan Sandık Oranı %0
|MELİH CAN GÖKMENOĞLU
|0
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ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|FERHAT KAYRAN
|0
|%0
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ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ÇİĞDEM ÖZMEN KIROĞLU
|0
|%0
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ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %0
|DUYGU KARADENİZ
|0
|%0
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