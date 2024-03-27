TKP

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    TKP

  • GENEL BAŞKAN

    Kemal Okuyan

  • KURULUŞ TARİHİ

    16/06/1993
TKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET YAVUZKAN 0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
BURÇAK CENGİZ 0 %0 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
BEYZA ÇELİK DEMİRCİOĞLU 0 %0 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
NURHAYAT KESER 0 %0 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM AYDIN 0 %0 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %0
HALE MİLDAN 0 %0 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
CEM KILINÇ 0 %0 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
TURABİ KOÇ 0 %0 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
BESTE KARAGÖZ AKYILDIRIM 0 %0 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET OKUROĞLU 0 %0 Detay
BEYKOZ
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CAN KUYUMCUOĞLU 0 %0 Detay
BEYLİKDÜZÜ
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ALKAN GENÇ 0 %0 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
TULUĞ ÜNLÜTÜRK 0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT KILIÇ 0 %0 Detay
ÇATALCA
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MURAT KIRICI 0 %0 Detay
ÇEKMEKÖY
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NUREVŞAN KIRÇİÇEK 0 %0 Detay
ESENLER
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PINAR DİKMEN 0 %0 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN SERKAN DÜZ 0 %0 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0
DÜZGÜN MERTOĞLU 0 %0 Detay
FATİH
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BARAN NEVCANOĞLU 0 %0 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
MUZAFFER EREN ÖZ 0 %0 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
ATAKAN BOYOĞLU 0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH MEHMET MAÇOĞLU 0 %0 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ GEZER 0 %0 Detay
KARTAL
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GÖKMEN DUMLU 0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
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GÖKHAN ERTEKİN 0 %0 Detay
MALTEPE
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PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
FATMA ALTUN 0 %0 Detay
SANCAKTEPE
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MUSTAFA MERT DOĞAN 0 %0 Detay
SARIYER
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MEHMET KUZULUGİL 0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
DİCLE TÜRK 0 %0 Detay
SULTANGAZİ
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AYŞEGÜL KÖSE 0 %0 Detay
ŞİLE
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EDANUR GÖKMENOĞLU 0 %0 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
GİZEM BATI AYAZ 0 %0 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %0
MELİH CAN GÖKMENOĞLU 0 %0 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
FERHAT KAYRAN 0 %0 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0
ÇİĞDEM ÖZMEN KIROĞLU 0 %0 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %0
DUYGU KARADENİZ 0 %0 Detay