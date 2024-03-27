TKP

  • KISALTMA

    TKP

  • GENEL BAŞKAN

    Kemal Okuyan

  • KURULUŞ TARİHİ

    16/06/1993
TKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
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BÜNYAN
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DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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FELAHİYE
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HACILAR
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İNCESU
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KOCASİNAN
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ZEHRA BETÜL ATMACA 0 %0 Detay
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED BAYRAM 0 %0 Detay
ÖZVATAN
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PINARBAŞI
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SARIOĞLAN
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SARIZ
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TALAS
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SEVDA ÇİÇEK 0 %0 Detay
TOMARZA
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YAHYALI
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YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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