VATAN

  • KISALTMA

    VATAN

  • GENEL BAŞKAN

    Doğu Perinçek

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/1992
VATAN TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Aydın Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
ŞENEL KASAP 0 %0 Detay
BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %0
HAKİME GÖNÜL ÖNCÜ KARAKAYA 0 %0 Detay
ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET AYGÜN 0 %0 Detay
DİDİM
Açılan Sandık Oranı %0
HATİCE KOYUN 0 %0 Detay
EFELER
Açılan Sandık Oranı %0
ARİF BAKIR 0 %0 Detay
GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %0
VELİ GELİR 0 %0 Detay
İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %0
NURŞEN DÜZOVA 0 %0 Detay
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA DÖNMEZ 0 %0 Detay
KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL İBRAHİM İZMİT 0 %0 Detay
KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %0
KOÇAK ALDEMİR 0 %0 Detay
KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %0
AYŞE GÜL AKTÜRK 0 %0 Detay
KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %0
AYŞE HANDAN ERSİN 0 %0 Detay
KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ OSMAN KARA 0 %0 Detay
NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ALİ ÇİÇEK 0 %0 Detay
SÖKE
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET BAYDOĞAN 0 %0 Detay
SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
NUMAN TERZİOĞLU 0 %0 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
DOĞAN ÖZKAN 0 %0 Detay