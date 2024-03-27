|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞENEL KASAP
|0
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BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKİME GÖNÜL ÖNCÜ KARAKAYA
|0
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ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET AYGÜN
|0
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DİDİM
Açılan Sandık Oranı %0
|HATİCE KOYUN
|0
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EFELER
Açılan Sandık Oranı %0
|ARİF BAKIR
|0
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GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %0
|VELİ GELİR
|0
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İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|NURŞEN DÜZOVA
|0
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KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA DÖNMEZ
|0
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KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL İBRAHİM İZMİT
|0
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KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %0
|KOÇAK ALDEMİR
|0
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KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %0
|AYŞE GÜL AKTÜRK
|0
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KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %0
|AYŞE HANDAN ERSİN
|0
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KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ OSMAN KARA
|0
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NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ALİ ÇİÇEK
|0
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SÖKE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET BAYDOĞAN
|0
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SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|NUMAN TERZİOĞLU
|0
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|DOĞAN ÖZKAN
|0
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