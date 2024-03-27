|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ÇAL
|0
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ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSA CECO
|0
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ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA REŞİT BAŞBAY
|0
|%0
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AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|İSA ALTUN
|0
|%0
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BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|EMİNE SAĞLAM AKFIRAT
|0
|%0
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BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN ALPAYDİN
|0
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BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKHAN DEVELİ
|0
|%0
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BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN URAL
|0
|%0
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BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER ULUOCAK
|0
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BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|AYHAN İLHAN
|0
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BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN EKİZ
|0
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BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜNDÜZ KUZUGÜDENLİOĞLU
|0
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BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|YİĞİT YAZGILI
|0
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BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜNEŞ BATUM
|0
|%0
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ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KURNAZ
|0
|%0
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ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|SONGÜL ÇAĞLAR
|0
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ESENLER
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT YÜKSEL
|0
|%0
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ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KÜRŞAT BOZKURT
|0
|%0
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EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|SAİM MEHMET SUBAŞI
|0
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FATİH
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKAY ATİLLA BOSTAN
|0
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GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF FEYZİOĞLU
|0
|%0
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GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|EBRU GÜL MÜEZZİNOĞLU
|0
|%0
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ÇEVİK
|0
|%0
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KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|NEVZAT GÜRSOY
|0
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KARTAL
Açılan Sandık Oranı %0
|VEFA TÜRKSEVER
|0
|%0
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KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
|SERKAN ERGEN
|0
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MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|UFUK ÖZGEN
|0
|%0
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PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEVLÜT USTA
|0
|%0
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SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|SEMRA GÜMRÜKÇÜ
|0
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SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0
|AYSEL KORKMAZ
|0
|%0
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SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ZAFER ALPUĞAN
|0
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SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM TOKGÖZ
|0
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SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|SERDAR MAŞA
|0
|%0
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ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %0
|UĞUR ÇETİNKAYA
|0
|%0
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ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMAL AKYILDIZ
|0
|%0
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TUZLA
Açılan Sandık Oranı %0
|ZERRİN ÖZTÜRK
|0
|%0
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ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|YUNUS AKTÜRK
|0
|%0
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ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0
|NURAY KAYA SOLMAZ
|0
|%0
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ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %0
|OKTAY EKMEN
|0
|%0
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