VATAN

  • KISALTMA

    VATAN

  • GENEL BAŞKAN

    Doğu Perinçek

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/1992
VATAN TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
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BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
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ALİ ÇAL 0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
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MUSA CECO 0 %0 Detay
ATAŞEHİR
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MUSTAFA REŞİT BAŞBAY 0 %0 Detay
AVCILAR
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İSA ALTUN 0 %0 Detay
BAĞCILAR
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EMİNE SAĞLAM AKFIRAT 0 %0 Detay
BAHÇELİEVLER
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SÜLEYMAN ALPAYDİN 0 %0 Detay
BAKIRKÖY
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GÖKHAN DEVELİ 0 %0 Detay
BAŞAKŞEHİR
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METİN URAL 0 %0 Detay
BAYRAMPAŞA
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ÖMER ULUOCAK 0 %0 Detay
BEŞİKTAŞ
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AYHAN İLHAN 0 %0 Detay
BEYKOZ
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HAKAN EKİZ 0 %0 Detay
BEYLİKDÜZÜ
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GÜNDÜZ KUZUGÜDENLİOĞLU 0 %0 Detay
BEYOĞLU
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YİĞİT YAZGILI 0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
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MEHMET KURNAZ 0 %0 Detay
ÇEKMEKÖY
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SONGÜL ÇAĞLAR 0 %0 Detay
ESENLER
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MURAT YÜKSEL 0 %0 Detay
ESENYURT
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MEHMET KÜRŞAT BOZKURT 0 %0 Detay
EYÜPSULTAN
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SAİM MEHMET SUBAŞI 0 %0 Detay
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GAZİOSMANPAŞA
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YUSUF FEYZİOĞLU 0 %0 Detay
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EBRU GÜL MÜEZZİNOĞLU 0 %0 Detay
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NEVZAT GÜRSOY 0 %0 Detay
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SERKAN ERGEN 0 %0 Detay
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PENDİK
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SANCAKTEPE
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SEMRA GÜMRÜKÇÜ 0 %0 Detay
SARIYER
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AYSEL KORKMAZ 0 %0 Detay
SİLİVRİ
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ZAFER ALPUĞAN 0 %0 Detay
SULTANBEYLİ
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İBRAHİM TOKGÖZ 0 %0 Detay
SULTANGAZİ
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SERDAR MAŞA 0 %0 Detay
ŞİLE
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UĞUR ÇETİNKAYA 0 %0 Detay
ŞİŞLİ
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CEMAL AKYILDIZ 0 %0 Detay
TUZLA
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ZERRİN ÖZTÜRK 0 %0 Detay
ÜMRANİYE
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YUNUS AKTÜRK 0 %0 Detay
ÜSKÜDAR
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NURAY KAYA SOLMAZ 0 %0 Detay
ZEYTİNBURNU
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OKTAY EKMEN 0 %0 Detay