YTP

  • KISALTMA

    YTP

  • GENEL BAŞKAN

    Engin Yılmaz

  • KURULUŞ TARİHİ

    08/02/2013
YTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINTAŞ
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ASLANAPA
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ÇAVDARHİSAR
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DOMANİÇ
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DUMLUPINAR
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EMET
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GEDİZ
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HİSARCIK
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MERKEZ
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PAZARLAR
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SİMAV
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ŞAPHANE
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TAVŞANLI
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BELDELER ADAY OY ORAN
AKDAĞ
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BALIKÖY
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ÇİTGÖL
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ÇUKURCA
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DEMİRCİ
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ESKİGEDİZ
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GÖKLER
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GÜNEY
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KURUÇAY
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KUŞU
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NAŞA
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SEYİTÖMER
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TEPECİK
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TUNÇBİLEK
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YENİKENT
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