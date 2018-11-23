Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AĞAÇÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
YAŞAR ÇEKİÇ 0 %0 Detay
ESKİL
Açılan Sandık Oranı %0
ŞERAFETTİN MERAL 0 %0 Detay
GÜLAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
YASİN SIR 0 %0 Detay
GÜZELYURT
Açılan Sandık Oranı %0
BİLAL KAYA 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
SALİM İÇLİ 0 %0 Detay
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
İHSAN ALBAYRAK 0 %0 Detay
SARIYAHŞİ
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KEMAL GÜNDOĞAN 0 %0 Detay
SULTANHANI
Açılan Sandık Oranı %0
HARUN HÖL 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAĞLIKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
HURŞİT CEYLAN 0 %0 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
SONER KAYACI 0 %0 Detay
EŞMEKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
NAİL KIZIL 0 %0 Detay
GÜLPINAR
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MUSTAFA ARKIN 0 %0 Detay
HELVADERE
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İBRAHİM SEVDİ 0 %0 Detay
IHLARA
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SAĞLIK
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MUHAMMET ENES KESER 0 %0 Detay
SARATLI
Açılan Sandık Oranı %0
FEVZİ KAYACI 0 %0 Detay
SELİME
Açılan Sandık Oranı %0
YILMAZ BÜTEV 0 %0 Detay
TAŞPINAR
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ÖZCAN MELENDİZLİ 0 %0 Detay
TOPAKKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN BÜDÜN 0 %0 Detay
YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET GÜZEL 0 %0 Detay
YEŞİLOVA
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OSMAN KAYMAZ 0 %0 Detay
YEŞİLTEPE
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ÖMER YERLİ 0 %0 Detay