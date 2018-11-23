|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AĞAÇÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|YAŞAR ÇEKİÇ
|0
|%0
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ESKİL
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞERAFETTİN MERAL
|0
|%0
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GÜLAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|YASİN SIR
|0
|%0
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GÜZELYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|BİLAL KAYA
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİM İÇLİ
|0
|%0
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|İHSAN ALBAYRAK
|0
|%0
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SARIYAHŞİ
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMAL GÜNDOĞAN
|0
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SULTANHANI
Açılan Sandık Oranı %0
|HARUN HÖL
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLIKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|HURŞİT CEYLAN
|0
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
|SONER KAYACI
|0
|%0
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EŞMEKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|NAİL KIZIL
|0
|%0
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GÜLPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ARKIN
|0
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HELVADERE
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM SEVDİ
|0
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IHLARA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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SAĞLIK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET ENES KESER
|0
|%0
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SARATLI
Açılan Sandık Oranı %0
|FEVZİ KAYACI
|0
|%0
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SELİME
Açılan Sandık Oranı %0
|YILMAZ BÜTEV
|0
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TAŞPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZCAN MELENDİZLİ
|0
|%0
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TOPAKKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN BÜDÜN
|0
|%0
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YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET GÜZEL
|0
|%0
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YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN KAYMAZ
|0
|%0
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YEŞİLTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER YERLİ
|0
|%0
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