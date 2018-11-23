Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ALİ ŞENYUVA 0 %0 Detay
GENÇ
Açılan Sandık Oranı %0
KEMAL TARTAR 0 %0 Detay
KARLIOVA
Açılan Sandık Oranı %0
ÜMİT AKSOY 0 %0 Detay
KİĞI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ZİYA BUYANKARA 0 %0 Detay
SOLHAN
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH BİLDİK 0 %0 Detay
YAYLADERE
Açılan Sandık Oranı %0
BAYRAM KAÇMAZ 0 %0 Detay
YEDİSU
Açılan Sandık Oranı %0
BİLAL YABAŞ 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARAKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET NEJAT BİNGÖL 0 %0 Detay
ILICALAR
Açılan Sandık Oranı %0
EŞREF VAROL 0 %0 Detay
SANCAK
Açılan Sandık Oranı %0
HAYRETTİN ÇİÇEK 0 %0 Detay