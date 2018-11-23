|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ALİ ŞENYUVA
|0
|%0
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GENÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMAL TARTAR
|0
|%0
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KARLIOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜMİT AKSOY
|0
|%0
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KİĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ZİYA BUYANKARA
|0
|%0
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SOLHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH BİLDİK
|0
|%0
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YAYLADERE
Açılan Sandık Oranı %0
|BAYRAM KAÇMAZ
|0
|%0
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YEDİSU
Açılan Sandık Oranı %0
|BİLAL YABAŞ
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARAKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET NEJAT BİNGÖL
|0
|%0
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ILICALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|EŞREF VAROL
|0
|%0
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SANCAK
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYRETTİN ÇİÇEK
|0
|%0
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