|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALACA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHTİ BOLAT
|0
|%0
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET DUYMUŞ
|0
|%0
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BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN BOZOK
|0
|%0
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN ŞAHİN
|0
|%0
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İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %0
|CİHAT SULUTAŞ
|0
|%0
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KARGI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHARREM TÜRK
|0
|%0
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LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ GALEDEPE
|0
|%0
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MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ OSMAN AKSOY
|0
|%0
|Detay
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|YAŞAR ANAÇ
|0
|%0
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OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH DEMİRTEN
|0
|%0
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞEMSETTİN KURT
|0
|%0
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OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|CELİL AKSOY
|0
|%0
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SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN VARGELOĞLU
|0
|%0
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UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|FERHAT KARADUMAN
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN DEMİR
|0
|%0
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DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMAL BOYRAZ
|0
|%0
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