|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|ENVER BAŞARAN
|0
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AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRULLAH AKPUNAR
|0
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞERAFETTİN YÜZÜAK
|0
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HINIS
Açılan Sandık Oranı %0
|SEZAYİ BEYAZTAŞ
|0
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HORASAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULHATEM BASTEM
|0
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İSPİR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA DAĞ
|0
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KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|NEVZAT KARASU
|0
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NARMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ÇİL
|0
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OLTU
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET AKYÜZ
|0
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OLUR
Açılan Sandık Oranı %0
|AYTEKİN KALTAR
|0
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PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF KIZILTAŞ
|0
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PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %0
|HİKMET ÇAKAL
|0
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PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|SELAMİ ÖZER
|0
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ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|TOPYAY BAYSAL
|0
|%0
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TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ SAİT FIRAT
|0
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TORTUM
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET HANCI
|0
|%0
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UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|AYTEKİN ER
|0
|%0
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YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF KOCAMAN
|0
|%0
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