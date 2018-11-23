Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
ENVER BAŞARAN 0 %0 Detay
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %0
EMRULLAH AKPUNAR 0 %0 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %0
ŞERAFETTİN YÜZÜAK 0 %0 Detay
HINIS
Açılan Sandık Oranı %0
SEZAYİ BEYAZTAŞ 0 %0 Detay
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULHATEM BASTEM 0 %0 Detay
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA DAĞ 0 %0 Detay
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
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KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
NEVZAT KARASU 0 %0 Detay
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ÇİL 0 %0 Detay
OLTU
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET AKYÜZ 0 %0 Detay
OLUR
Açılan Sandık Oranı %0
AYTEKİN KALTAR 0 %0 Detay
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF KIZILTAŞ 0 %0 Detay
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %0
HİKMET ÇAKAL 0 %0 Detay
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
SELAMİ ÖZER 0 %0 Detay
ŞENKAYA
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TOPYAY BAYSAL 0 %0 Detay
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ SAİT FIRAT 0 %0 Detay
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET HANCI 0 %0 Detay
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %0
AYTEKİN ER 0 %0 Detay
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF KOCAMAN 0 %0 Detay