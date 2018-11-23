|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALPU
Açılan Sandık Oranı %0
|HİKMET ÖZKAN
|0
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|CAFER AKMEŞE
|0
|%0
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %0
|YASİN KAZANKAYA
|0
|%0
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|MENDERES DURGUT
|0
|%0
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HAN
Açılan Sandık Oranı %0
|NEZİH YILDIRIM
|0
|%0
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İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN GÜÇBİLMEZ
|0
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MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET KÜÇÇÜK
|0
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MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET GÜNER
|0
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MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %0
|LEMAN BAŞOL
|0
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ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|DİNÇ BİÇER
|0
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SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|FARUK GÜLER
|0
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SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|OKAN BÜYÜKSARI
|0
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SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDÜLKADİR ALTINEL
|0
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TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET TACETTİN SARIOĞLU
|0
|%0
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