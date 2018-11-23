|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %0
|AYDIN BODUR
|0
|%0
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BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER DUMAN
|0
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ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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DERELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT TALIÇ
|0
|%0
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DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL HAKKI KARAGÖL
|0
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ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|MÜZEYYEN KÖKSALDI
|0
|%0
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EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %0
|GALİP USTA
|0
|%0
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GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞEREF BAŞKAN
|0
|%0
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GÜCE
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM KURU
|0
|%0
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KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET EMÜR
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MESUT AYDIN
|0
|%0
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PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %0
|CEVDET MELİKOĞLU
|0
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ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA SİNAN KEŞMER
|0
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YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ÇAYAN
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|SELAHATDİN KARAHASAN
|0
|%0
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ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET MUSTAFA ÖZKAN
|0
|%0
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KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %0
|HİKMET DUMAN
|0
|%0
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ÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|SONER ERKAN
|0
|%0
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SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEYNEP RUKİYE GÖKÇE
|0
|%0
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ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN ÖZTÜRK
|0
|%0
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YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %0
|NECATİ YILMAZ
|0
|%0
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