|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|RASİM ÖZTÜRK
|0
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞABAN DOĞRU
|0
|%0
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ORHAN KAYA
|0
|%0
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET EŞKİL
|0
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMAL ATEŞ
|0
|%0
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %0
|YILDIRAY YILDIZ
|0
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %0
|MİTHAT BOZDAĞ
|0
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ KARAKAYA
|0
|%0
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %0
|AYDIN KAYA
|0
|%0
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞEREF VARDİ
|0
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %0
|FEVZİ KURMUŞ
|0
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %0
|ORHAN KILIÇ
|0
|%0
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET YILDIZ
|0
|%0
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZCAN ŞİRİN
|0
|%0
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET SAĞLAM
|0
|%0
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