Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
RASİM ÖZTÜRK 0 %0 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %0
ŞABAN DOĞRU 0 %0 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
ORHAN KAYA 0 %0 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET EŞKİL 0 %0 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %0
KEMAL ATEŞ 0 %0 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %0
YILDIRAY YILDIZ 0 %0 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %0
MİTHAT BOZDAĞ 0 %0 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ KARAKAYA 0 %0 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %0
AYDIN KAYA 0 %0 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
ŞEREF VARDİ 0 %0 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %0
FEVZİ KURMUŞ 0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %0
ORHAN KILIÇ 0 %0 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET YILDIZ 0 %0 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZCAN ŞİRİN 0 %0 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET SAĞLAM 0 %0 Detay