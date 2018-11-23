Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
FARUK İLERİSOY 0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
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ABDURREZZAK İLBEYİ 0 %0 Detay
ATAŞEHİR
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BÜLENT TÜYLÜ 0 %0 Detay
AVCILAR
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MUSTAFA DEMİRCİ 0 %0 Detay
BAĞCILAR
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FARUK BAĞCI 0 %0 Detay
BAHÇELİEVLER
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METİN TÜRK 0 %0 Detay
BAKIRKÖY
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SALİH DOĞAN 0 %0 Detay
BAŞAKŞEHİR
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KADİR KARACA 0 %0 Detay
BAYRAMPAŞA
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HAKAN ARABACI 0 %0 Detay
BEŞİKTAŞ
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OSMAN TOPAK 0 %0 Detay
BEYKOZ
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MUSTAFA KAZIM ALPAY 0 %0 Detay
BEYLİKDÜZÜ
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VEHBİ ORAKÇI 0 %0 Detay
BEYOĞLU
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ZEYNEL ÖZMEN 0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
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YÜCEL SUNDUR 0 %0 Detay
ÇATALCA
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ALİ AÇIKGÖZ 0 %0 Detay
ÇEKMEKÖY
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YÜCEL EVSEN 0 %0 Detay
ESENLER
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MAHMUT OKUDAN 0 %0 Detay
ESENYURT
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AHMET FATİH HATUNOĞLU 0 %0 Detay
EYÜPSULTAN
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LOKMAN ÇELİK 0 %0 Detay
FATİH
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HALİT ÖZKARATAŞLIOĞLU 0 %0 Detay
GAZİOSMANPAŞA
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AHMET YILMAZ 0 %0 Detay
GÜNGÖREN
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İSA ÇETİN 0 %0 Detay
KADIKÖY
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LEVENT METİN 0 %0 Detay
KAĞITHANE
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BURHAN ASAF ŞAFAK 0 %0 Detay
KARTAL
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NEVZAT ŞAVLUK 0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
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MEHMET YAVAN 0 %0 Detay
MALTEPE
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KÜÇÜKAĞA HACIEFENDİOĞLU 0 %0 Detay
PENDİK
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FAHRETTİN KARAKURT 0 %0 Detay
SANCAKTEPE
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CEMİL CEBİR 0 %0 Detay
SARIYER
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İSMET TEMEL 0 %0 Detay
SİLİVRİ
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ÖMER HAKVERDİ 0 %0 Detay
SULTANBEYLİ
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ÖMER URGUN 0 %0 Detay
SULTANGAZİ
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YASİN KUL 0 %0 Detay
ŞİLE
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NECMETTİN DENİZ 0 %0 Detay
ŞİŞLİ
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GÜLŞEN KILINÇER 0 %0 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM GÖKAY 0 %0 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
ORÇUN ŞEKERCİOĞLU 0 %0 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0
TURGUT SADIKOĞLU 0 %0 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %0
GÖKHAN KASAP 0 %0 Detay