|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|FARUK İLERİSOY
|0
|%0
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ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDURREZZAK İLBEYİ
|0
|%0
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ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜLENT TÜYLÜ
|0
|%0
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AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA DEMİRCİ
|0
|%0
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BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|FARUK BAĞCI
|0
|%0
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BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN TÜRK
|0
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BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİH DOĞAN
|0
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BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|KADİR KARACA
|0
|%0
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BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN ARABACI
|0
|%0
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BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN TOPAK
|0
|%0
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BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KAZIM ALPAY
|0
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BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|VEHBİ ORAKÇI
|0
|%0
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BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEYNEL ÖZMEN
|0
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BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
|YÜCEL SUNDUR
|0
|%0
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ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ AÇIKGÖZ
|0
|%0
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ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|YÜCEL EVSEN
|0
|%0
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ESENLER
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT OKUDAN
|0
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ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET FATİH HATUNOĞLU
|0
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EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|LOKMAN ÇELİK
|0
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FATİH
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİT ÖZKARATAŞLIOĞLU
|0
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GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET YILMAZ
|0
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GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|İSA ÇETİN
|0
|%0
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|LEVENT METİN
|0
|%0
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KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|BURHAN ASAF ŞAFAK
|0
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KARTAL
Açılan Sandık Oranı %0
|NEVZAT ŞAVLUK
|0
|%0
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KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET YAVAN
|0
|%0
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MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|KÜÇÜKAĞA HACIEFENDİOĞLU
|0
|%0
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PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
|FAHRETTİN KARAKURT
|0
|%0
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SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMİL CEBİR
|0
|%0
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SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMET TEMEL
|0
|%0
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SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER HAKVERDİ
|0
|%0
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SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER URGUN
|0
|%0
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SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|YASİN KUL
|0
|%0
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ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %0
|NECMETTİN DENİZ
|0
|%0
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ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜLŞEN KILINÇER
|0
|%0
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TUZLA
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM GÖKAY
|0
|%0
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ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|ORÇUN ŞEKERCİOĞLU
|0
|%0
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ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0
|TURGUT SADIKOĞLU
|0
|%0
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ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKHAN KASAP
|0
|%0
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