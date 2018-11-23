Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET PEKTAŞ 0 %0 Detay
BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %0
HİLMİ ŞEN 0 %0 Detay
ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA YILMAZ 0 %0 Detay
DELİCE
Açılan Sandık Oranı %0
TURGUT ÖZDEM 0 %0 Detay
KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
ADİL HASGÜL 0 %0 Detay
KESKİN
Açılan Sandık Oranı %0
HALİM BULUT 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET ALİ TEKİNAY 0 %0 Detay
SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ULUSOY 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇERİKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
FADİME ÇORAK 0 %0 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %0
DÖNDÜ ERTAN 0 %0 Detay