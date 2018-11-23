|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET PEKTAŞ
|0
|%0
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BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %0
|HİLMİ ŞEN
|0
|%0
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ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA YILMAZ
|0
|%0
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DELİCE
Açılan Sandık Oranı %0
|TURGUT ÖZDEM
|0
|%0
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KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ADİL HASGÜL
|0
|%0
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KESKİN
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİM BULUT
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET ALİ TEKİNAY
|0
|%0
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SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ULUSOY
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇERİKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|FADİME ÇORAK
|0
|%0
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HACILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|DÖNDÜ ERTAN
|0
|%0
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