|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA TEKBAŞ
|0
|%0
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
|SEFA ÇAYLAR
|0
|%0
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|EYÜP ÖZERK
|0
|%0
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
|PINAR ALTINÖZ
|0
|%0
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜLENT ŞAHİN
|0
|%0
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER ŞAHİN
|0
|%0
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER ALİ BİLGİN
|0
|%0
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP GÜL
|0
|%0
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MUT
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET DEMİR
|0
|%0
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %0
|ERSOY ŞAHİN
|0
|%0
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ SARI
|0
|%0
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|SONER ÇELİK
|0
|%0
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT YAŞAR SEZGİN
|0
|%0
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