Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA TEKBAŞ 0 %0 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
SEFA ÇAYLAR 0 %0 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
EYÜP ÖZERK 0 %0 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
PINAR ALTINÖZ 0 %0 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
BÜLENT ŞAHİN 0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER ŞAHİN 0 %0 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER ALİ BİLGİN 0 %0 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %0
RECEP GÜL 0 %0 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET DEMİR 0 %0 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %0
ERSOY ŞAHİN 0 %0 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ SARI 0 %0 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %0
SONER ÇELİK 0 %0 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
MAHMUT YAŞAR SEZGİN 0 %0 Detay