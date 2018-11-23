|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BULANIK
Açılan Sandık Oranı %0
|SALAHATTİN TURAN
|0
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HASKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|FERİT GÜRBÜZ
|0
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KORKUT
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHDİ DEMİRTAŞ
|0
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MALAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|AZİZ SÜNE
|0
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VARTO
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULBAKİ BALİ
|0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET NEDİM GÖK
|0
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DÜZKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN KASAK
|0
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ELMAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
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ERENTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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KARAAĞAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SIDDIK SALUR
|0
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KIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞERİF BOZKURT
|0
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KIZILAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET FECRİ GÜRTÜRK
|0
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KONAKKURAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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KONUKBEKLER
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN ARĞUN
|0
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RÜSTEMGEDİK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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SARIPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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SERİNOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|ENGİN ATILGAN
|0
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SUNGU
Açılan Sandık Oranı %0
|TURAN SAYILGAN
|0
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UZGÖRÜR
Açılan Sandık Oranı %0
|CELAL YILMAZ
|0
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YAYGIN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER FARUK YENİLMEZ
|0
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YONCALI
Açılan Sandık Oranı %0
|FEHİM KAYA
|0
|%0
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