Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
CAFER BARIŞ SATILMIŞ 0 %0 Detay
ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %0
ORHAN GÜNDOĞDU 0 %0 Detay
AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KÜPÇÜK 0 %0 Detay
ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET KÜÇÜKÖKSÜZ 0 %0 Detay
ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
ÜMİT ÖZDEN 0 %0 Detay
ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
MESUT KARAYİĞİT 0 %0 Detay
FATSA
Açılan Sandık Oranı %0
FERHAT AKSU 0 %0 Detay
GÖLKÖY
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CEMİL ŞAHİN 0 %0 Detay
GÜLYALI
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GÜRGENTEPE
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OKTAY KAYA 0 %0 Detay
İKİZCE
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ERDAL KALYONCU 0 %0 Detay
KABADÜZ
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MUSTAFA DEMİREL 0 %0 Detay
KABATAŞ
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YAKUP ZİL 0 %0 Detay
KORGAN
Açılan Sandık Oranı %0
SELAHATTİN KÖKLÜ 0 %0 Detay
KUMRU
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MEVLÜT ERŞARU 0 %0 Detay
MESUDİYE
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AHMET YILMAZ 0 %0 Detay
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %0
FAHRİ GÜMÜŞ 0 %0 Detay
ULUBEY
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AHMET BAKİ 0 %0 Detay
ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %0
HAYATİ BALCI 0 %0 Detay