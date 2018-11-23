|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|CAFER BARIŞ SATILMIŞ
|0
|%0
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ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %0
|ORHAN GÜNDOĞDU
|0
|%0
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AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KÜPÇÜK
|0
|%0
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ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET KÜÇÜKÖKSÜZ
|0
|%0
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ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜMİT ÖZDEN
|0
|%0
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ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|MESUT KARAYİĞİT
|0
|%0
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FATSA
Açılan Sandık Oranı %0
|FERHAT AKSU
|0
|%0
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GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMİL ŞAHİN
|0
|%0
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GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|OKTAY KAYA
|0
|%0
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İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDAL KALYONCU
|0
|%0
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KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA DEMİREL
|0
|%0
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KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP ZİL
|0
|%0
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KORGAN
Açılan Sandık Oranı %0
|SELAHATTİN KÖKLÜ
|0
|%0
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KUMRU
Açılan Sandık Oranı %0
|MEVLÜT ERŞARU
|0
|%0
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MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET YILMAZ
|0
|%0
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PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %0
|FAHRİ GÜMÜŞ
|0
|%0
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ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET BAKİ
|0
|%0
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ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYATİ BALCI
|0
|%0
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