|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %0
|EROL AKTAŞ
|0
|%0
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DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH YILDIRIM
|0
|%0
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HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT BOZDOĞAN
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %0
|ENVER GÖÇER
|0
|%0
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TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ATALAN
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ALACA
|0
|%0
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BÖCEKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|FERHAT DOĞAN
|0
|%0
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CEVDETİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ELLEK
Açılan Sandık Oranı %0
|KAMİL GÖKÇE
|0
|%0
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MEHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|LUTFİ BAĞRIYANIK
|0
|%0
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TÜRKMEN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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YARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER MEHMETCİKOĞLU
|0
|%0
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