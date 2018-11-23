Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %0
EKREM OKUTAN 0 %0 Detay
ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
AYGÜL BADOĞLU KIZMIŞ 0 %0 Detay
ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ HALİTOĞLU 0 %0 Detay
DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
TUNCAY TOPAL 0 %0 Detay
FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %0
CAFER YILMAZ 0 %0 Detay
HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM AŞÇI 0 %0 Detay
İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %0
NEŞAT KAHRAMAN 0 %0 Detay
İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA BAŞ 0 %0 Detay
KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET ÇOLAK 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
CEMİL ÇOLAK 0 %0 Detay
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
SÜLEYMAN DURAL 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
ARİF ALPAYDIN 0 %0 Detay
KENDİRLİ
Açılan Sandık Oranı %0
İLYAS UZUN 0 %0 Detay
MADENLİ
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH KARAOĞLU 0 %0 Detay
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KAZDAL 0 %0 Detay
SALARHA
Açılan Sandık Oranı %0
ŞABAN CİVELEK 0 %0 Detay
TUNCA
Açılan Sandık Oranı %0
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