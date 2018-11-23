|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %0
|EKREM OKUTAN
|0
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ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
|AYGÜL BADOĞLU KIZMIŞ
|0
|%0
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ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ HALİTOĞLU
|0
|%0
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DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|TUNCAY TOPAL
|0
|%0
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FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %0
|CAFER YILMAZ
|0
|%0
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HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM AŞÇI
|0
|%0
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İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|NEŞAT KAHRAMAN
|0
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İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA BAŞ
|0
|%0
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KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET ÇOLAK
|0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMİL ÇOLAK
|0
|%0
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PAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN DURAL
|0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|ARİF ALPAYDIN
|0
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KENDİRLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İLYAS UZUN
|0
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MADENLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH KARAOĞLU
|0
|%0
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MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KAZDAL
|0
|%0
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SALARHA
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞABAN CİVELEK
|0
|%0
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TUNCA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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