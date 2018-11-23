Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %0
ŞABAN ŞENOCAK 0 %0 Detay
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET ERGİN 0 %0 Detay
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
HİDAYET BELİK 0 %0 Detay
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %0
OKAN KESKİN 0 %0 Detay
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
REFAHİTTİN ŞENCAN 0 %0 Detay
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %0
ŞÜKRÜ NEİŞ 0 %0 Detay
CANİK
Açılan Sandık Oranı %0
YILMAZ HOCAOĞLU 0 %0 Detay
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %0
NECATTİN ARPACI 0 %0 Detay
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %0
ENGİN TOPRAK 0 %0 Detay
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %0
KEMALETTİN TANGAL 0 %0 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
ŞERİF ÜN 0 %0 Detay
LADİK
Açılan Sandık Oranı %0
ADNAN TOPAL 0 %0 Detay
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
ALİM ÇAKIR 0 %0 Detay
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN TOGAR 0 %0 Detay
TERME
Açılan Sandık Oranı %0
BERAT ÇETİN 0 %0 Detay
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
HAVVA ŞEN SAYGIN 0 %0 Detay
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT MARAP 0 %0 Detay