|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞABAN ŞENOCAK
|0
|%0
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ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET ERGİN
|0
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ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|HİDAYET BELİK
|0
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ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %0
|OKAN KESKİN
|0
|%0
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AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
|REFAHİTTİN ŞENCAN
|0
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BAFRA
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞÜKRÜ NEİŞ
|0
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CANİK
Açılan Sandık Oranı %0
|YILMAZ HOCAOĞLU
|0
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ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %0
|NECATTİN ARPACI
|0
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HAVZA
Açılan Sandık Oranı %0
|ENGİN TOPRAK
|0
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İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMALETTİN TANGAL
|0
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KAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞERİF ÜN
|0
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LADİK
Açılan Sandık Oranı %0
|ADNAN TOPAL
|0
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SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİM ÇAKIR
|0
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TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN TOGAR
|0
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TERME
Açılan Sandık Oranı %0
|BERAT ÇETİN
|0
|%0
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VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|HAVVA ŞEN SAYGIN
|0
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YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT MARAP
|0
|%0
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