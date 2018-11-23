|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %0
|RESUL ALTIN
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ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET KÜÇÜK
|0
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ARSİN
Açılan Sandık Oranı %0
|HAMZA BİLGİN
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BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|SEDAT CUMUR
|0
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ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKHAN ŞAHİN
|0
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ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN FEHMİ GENÇCAN
|0
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DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA CANSIZ
|0
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DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|TURGAY BAKAL
|0
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HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %0
|HAMİ HACIOSMANOĞLU
|0
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KURT
|0
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MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL ÖZTÜRK
|0
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OF
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜNGÖR SARAL
|0
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ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL İBRAHİM KILIÇASLAN
|0
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SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %0
|ORHAN KAHVECİ
|0
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ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH YILMAZ
|0
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TONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET BAHADIR
|0
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VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDAL SAYİN
|0
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YOMRA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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