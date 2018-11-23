|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|MEKİ ARVAS
|0
|%0
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BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT KARADENİZ
|0
|%0
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ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %0
|COŞKUN SALTIKALP
|0
|%0
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ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRULLAH AYDOĞAN
|0
|%0
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜVEN TURGUL
|0
|%0
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ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞAHİN YAĞAR
|0
|%0
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GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|BEDİRHAN ERDEM
|0
|%0
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GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET TOPRAK
|0
|%0
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İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET BİLİCİ
|0
|%0
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MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|NEZİR GÜLER
|0
|%0
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ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMAL ŞAHİN
|0
|%0
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|DİLBER GÜRBÜZEL
|0
|%0
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TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %0
|NAYİF ŞABU
|0
|%0
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